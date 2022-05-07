Ландо Норрис: «Трасса сложная, на некоторых участках покрытие очень неровное – такого мы не ожидали»

Пилот рассказал о трудностях, с которыми участники столкнулись в первый день гоночного уик-энда в Майами.

«Трасса невероятно сложная. На некоторых участках трека покрытие очень неровное, чего мы совсем не ожидали. Думаю, все ожидали увидеть очень гладкое и классное покрытие, но все оказалось совсем не так.

Само покрытие тоже добавляет проблем, потому что как только ты хоть где-то съезжаешь с накатанной траектории – то это все и ты в итоге оказываешься в стене. Так что да, скажем так, трасса наказывает за ошибки.

Вот почему сегодня так много пилотов вылетало и врезалось в заграждения. Мне кажется, что сейчас состояние трассы не очень хорошо подходит для гонок. Но это минусы. А плюсы в том, что это все равно отличная трасса. В целом день прошел нормально», – рассказал Норрис.

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