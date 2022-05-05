Норрис показал шлем в виде баскетбольного мяча для Гран-при Майами

Гонщик Ландо Норрис выступит на первом в истории Гран-при Майами в специальном шлеме.

Норрис существенно отошел от традиционной для себя схемы, выбрав дизайн в виде баскетбольного мяча.

«Слэм-данк», – подписал Ландо пост с изображением шлема.

Во Флориде базируется команда НБА «Майами Хит».

Гран-при Майами состоится с 6 по 8 мая.

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Фото: твиттер Ландо Норриса; твиттер Jens Munser Designs