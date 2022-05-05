Норрис показал шлем в виде баскетбольного мяча для Гран-при Майами

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выступит на первом в истории Гран-при Майами в специальном шлеме.
Норрис существенно отошел от традиционной для себя схемы, выбрав дизайн в виде баскетбольного мяча.
«Слэм-данк», – подписал Ландо пост с изображением шлема.
Во Флориде базируется команда НБА «Майами Хит».
Гран-при Майами состоится с 6 по 8 мая.
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