Ферстаппен представил черный шлем для Гран-при Майами

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен проведет Гран-при Майами в специальном шлеме.

Чемпион «Формулы-1» решил выступить в преимущественно черном шлеме в стилистике туристической столицы Флориды. В других гонках 2022 года Ферстаппен использовал белый шлем.

Этап «Ф-1» в Майами состоится с 6 по 8 мая.

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Фото: твиттер команды «Ред Булл»; verstappen.com

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