Алонсо представил особый шлем для Гран-при Майами

Двукратный чемпион «Формулы-1» выступит на Гран-при Майами в специальном шлеме.

Дизайн, выбранный пилотом «Альпин», вдохновлен атмосферой прибрежного города.

Первый в истории Гран-при Майами состоится с 6 по 8 мая.

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Трек для яркого Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Обычно она не годится для «Ф-1»

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Фото: твиттер команды «Альпин»