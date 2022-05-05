Зак Браун: «Гран-при Майами поднимет планку для других этапов, но не затмит их»

Исполнительный директор не считает, что Гран-при Майами может затмить другие знаковые этапы «Формулы-1» – вроде или этапа в Сингапуре.

«Нет, это не так. География совсем другая. Это совсем разные гонки. Люди постоянно спрашивают меня, какой Гран-при я считаю лучшим? А я отвечаю, что не могу назвать только одну гонку. Потому что их много.

Я думаю, что Гран-при Майами поднимет планку для других. Гран-при Сингапура – невероятный этап. Гран-при Монако – тоже невероятный. Сильверстоун, Абу-Даби – все это потрясающие этапы. В Австралии в этом году был аншлаг на трибунах.

Люди признают, что крупнейшее ежегодное спортивное событие в мире – это «Супербоул», но на Гран-при Абу-Даби аудитория была больше. Может быть, если говорить в целом, то крупнейшим событием остается финал Чемпионата Мира по футболу, но это все-таки один день турнира, который проводится раз в четыре года. У нас же есть 23 гонки за сезон, 23 «Супербоула», – рассказал Браун.

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