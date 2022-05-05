F1 22 показала круг по трассе Гран-при Майами

Теги Феррари трассы Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

F1 22 продемонстрировала быстрый круг по Международному автодрому Майами на болиде «Феррари» Шарля Леклера.

Первый в истории Гран-при Майами состоится в ближайшие выходные (6-8 мая).

Релиз новой официальной игры «Формулы-1» состоится 1 июля.

Трек для яркого Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Обычно она не годится для «Ф-1»

Пьер Гасли: «Очень понравилась конфигурация трассы в Майами, есть очень необычные повороты»

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