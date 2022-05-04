Сергей Сироткин об экспериментальном формате квалификации: «Это хороший челлендж – командам будет необходимо собрать универсальную машину»

Российский гонщик прокомментировал намерение «Формулы-1» в 2023 году опробовать новый формат квалификации.

Как сообщалось ранее, «Ф-1» хочет протестировать экспериментальный формат, в рамках которого в трех сегментах квалификации гонщикам придется использовать шины конкретного типа – «хард» в первом сегменте, «медиум» – во втором, а «софт» – в третьем.

«С одной стороны данная идея кажется логичной и даже интересной, поскольку каждая машина по-своему работает на разных типах шин. Одни машины будут быстрее на «софте», а другие, наоборот, на «харде». Кроме того, помимо общей скорости, разные типы шин требуют и разного баланса машины, разных настроек, вплоть до настроек угла атаки переднего крыла.

По сути такое нововведение — хороший челлендж для команд. Им необходимо собрать максимально универсальную машину и уметь ее быстро и точно перенастраивать под разные типы шин, чтобы из каждого сегмента извлечь максимум.

При всех положительных аспектах этого нововведения есть момент, который для меня пока не до конца понятен: что будет с командами, которые вылетают в первом сегменте? Понятно, что те, кто доезжает до самого конца, сможет поработать на всех трех типах шин. Для команд же, которые заведомо не могут выйти из первого сегмента, появляется свобода для маневра и возможность настройки машины под определенный тип шин, чтобы выжать максимум только из них.

В этом случае лучше всего, на мой взгляд, немного изменить правила нового формата. Например, делать три полноценных сегмента, в которых участвуют все машины без исключения. Каждый из сегментов в таком случае проводить на разных типах шин, потом подводить среднее арифметическое всех результатов. И по итогам этих значений расставлять пилотов на стартовой решетке.

Это было бы интересно с точки зрения того, что лидеры бы серьезнее относились к первым сегментам квалификации», – рассказал Сироткин.

«Ф-1» опробует формат квалификации с сегментами на шинах разной жесткости в 2023-м (RaceFans)

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