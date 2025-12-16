«Хонда» проведет презентацию нового двигателя 20 января в Токио
«Хонда» назвала дату презентации нового двигателя.
Компания «Хонда» проведет официальную презентацию, в рамках которой покажет свой новый двигатель, разработанный для «Формулы-1». Мероприятие пройдет 20 января в Токио.
«Хонда» в 2026 году будет работать в рамках эксклюзивного партнерства с «Астон Мартин».
При этом презентация нового болида «Астон Мартин», как стало известно ранее, состоится 9 февраля.
Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости