«Хонда» проведет презентацию нового двигателя 20 января в Токио

«Хонда» назвала дату презентации нового двигателя.

Компания «Хонда » проведет официальную презентацию, в рамках которой покажет свой новый двигатель, разработанный для «Формулы-1». Мероприятие пройдет 20 января в Токио.

«Хонда» в 2026 году будет работать в рамках эксклюзивного партнерства с «Астон Мартин».

При этом презентация нового болида «Астон Мартин », как стало известно ранее, состоится 9 февраля.

