Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» в сезонах 2027-28

Гран-при Португалии вернется в календарь «Ф-1».

«Формула-1 » объявила о возвращении Гран-при Португалии в календарь чемпионата. На данный момент подтверждено, что гонки пройдут в 2027 и 2028 годах.

Формально Гран-при Португалии в календаре займет место Гран-при Нидерландов, который проводится в Зандворте. После гонки 2026 года нидерландский этап потеряет свое место в «Ф-1».

Гран-при Португалии временно возвращался в календарь «Ф-1» во времена пандемии – в 2020 и 2021 году. Теперь организаторы договорились о проведении еще как минимум двух гонок. Проводиться Гран-при Португалии будет в Портимане, на автодроме «Алгарве ».

