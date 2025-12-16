0

Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» в сезонах 2027-28

Гран-при Португалии вернется в календарь «Ф-1».

«Формула-1» объявила о возвращении Гран-при Португалии в календарь чемпионата. На данный момент подтверждено, что гонки пройдут в 2027 и 2028 годах.

Формально Гран-при Португалии в календаре займет место Гран-при Нидерландов, который проводится в Зандворте. После гонки 2026 года нидерландский этап потеряет свое место в «Ф-1».

Гран-при Португалии временно возвращался в календарь «Ф-1» во времена пандемии – в 2020 и 2021 году. Теперь организаторы договорились о проведении еще как минимум двух гонок. Проводиться Гран-при Португалии будет в Портимане, на автодроме «Алгарве».

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Гран-при Португалии
logoФормула-1
Международный автодром Алгарве
трассы
