После ухода Гельмута Марко молодежную программу «Ред Булл» возглавил Гийом Роклен (GP Blog)
Роклен возглавил молодежную программу «Ред Булл».
В «Ред Булл» внесли корректировки в структуру управления своей молодежной программой подготовки пилотов.
После ухода из «Ред Булл» Гельмута Марко, который занимал пост советника и куратора молодежной программы, в руководстве произошло перераспределение.
Отвечать за работу молодежной программы будет Гийом Роклен.
Роклен занимал пост главного гоночного инженера «Ред Булл» с 2015-го по 2022-й, а также был гоночным инженером Себастьяна Феттеля. После этого специалист перешел на работу с молодежной программой «Ред Булл».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
