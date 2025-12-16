  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • После ухода Гельмута Марко молодежную программу «Ред Булл» возглавил Гийом Роклен (GP Blog)
0

После ухода Гельмута Марко молодежную программу «Ред Булл» возглавил Гийом Роклен (GP Blog)

Роклен возглавил молодежную программу «Ред Булл».

В «Ред Булл» внесли корректировки в структуру управления своей молодежной программой подготовки пилотов.

После ухода из «Ред Булл» Гельмута Марко, который занимал пост советника и куратора молодежной программы, в руководстве произошло перераспределение.

Отвечать за работу молодежной программы будет Гийом Роклен.

Роклен занимал пост главного гоночного инженера «Ред Булл» с 2015-го по 2022-й, а также был гоночным инженером Себастьяна Феттеля. После этого специалист перешел на работу с молодежной программой «Ред Булл».

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
Гийом Роклен
logoРед Булл
logoГельмут Марко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Антонелли впервые оказался в «Ф-1», среди настоящих каннибалов, и неплохо себя проявил»
9 минут назад
Джонни Херберт: «Абсолютно каждый гонщик на стартовой решетке «Ф-1» должен беспокоиться за свое место в команде в 2027 году из-за Ферстаппена»
вчера, 18:51
Карлос Сайнс: «Могу гордиться своим сезоном. Я сумел попасть на подиум с «Уильямсом» намного раньше, чем ожидал»
вчера, 17:41
Тед Кравиц: «Единственная область, в которой действительно нужно прибавить Хэмилтону – это скорость в квалификациях»
вчера, 17:01
Мартин Брандл о лучшем гонщике сезона-2025: «Я назову Ферстаппена»
вчера, 16:20
В «Пирелли» определились с выбором составов шин на три первых гонки сезона-2026
вчера, 15:06
Шарль Леклер о планах на зимний перерыв: «Хочу отправиться в Антарктиду»
вчера, 14:47
Штайнер предложил Норрису протестировать мотоцикл MotoGP
вчера, 13:32
Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
вчера, 13:05
«Ауди» проведет презентацию команды и ливреи болида 20 января
вчера, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10