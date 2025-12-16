После ухода Гельмута Марко молодежную программу «Ред Булл» возглавил Гийом Роклен (GP Blog)

Роклен возглавил молодежную программу «Ред Булл».

В «Ред Булл» внесли корректировки в структуру управления своей молодежной программой подготовки пилотов.

После ухода из «Ред Булл» Гельмута Марко , который занимал пост советника и куратора молодежной программы, в руководстве произошло перераспределение.

Отвечать за работу молодежной программы будет Гийом Роклен.

Роклен занимал пост главного гоночного инженера «Ред Булл» с 2015-го по 2022-й, а также был гоночным инженером Себастьяна Феттеля. После этого специалист перешел на работу с молодежной программой «Ред Булл».

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду