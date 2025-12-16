  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Антонелли впервые оказался в «Ф-1», среди настоящих каннибалов, и неплохо себя проявил»


Тото Вольфф: «Антонелли впервые оказался в «Ф-1», среди настоящих каннибалов, и неплохо себя проявил»

Вольфф оценил дебютный сезон Антонелли в «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, как Андреа Кими Антонелли провел сезон-2025, который был для него дебютным в «Формуле-1».

Антонелли завершил прошедший чемпионат на седьмом месте в общем зачете, на его счету три попадания на подиум.

«Как я уже говорил раньше, еще перед началом сезона, что в исполнении Кими мы будем видеть разные вещи. Что будут блистательные моменты, в которых он продемонстрирует весь свой талант. Но что будут и моменты, в которых нам захочется рвать на себе волосы – и именно такие дни станут для Кими наиболее полезным уроком.

И так и случилось. Были как взлеты, так и падения, и Кими очень многому научился. Ну а в такие дни, как на Гран-при Абу-Даби, нужно просто напоминать себе о том, что Антонелли всего 19 лет. Что он впервые оказался в «Формуле-1», среди настоящих каннибалов. И мне кажется, что он весьма неплохо себя проявил, и в отношении его будущего у нас сложились определенные ожидания», – рассказал Вольфф.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
