Макс Ферстаппен: «То, что мы проиграли чемпионат с разницей всего в 2 очка не имеет значения. Это как с беременностью»

Ферстаппен спокойно воспринял поражение в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги сезона, отметив, что не слишком переживал из-за поражения в борьбе за победу в чемпионате.

Ферстаппен занял в прошедшем сезоне второе место, уступив завоевавшему титул Ландо Норрису два очка.

«Думаю, мы можем быть довольны тем, что смогли побороться за победу в чемпионате. В первую очередь потому, что в прошедшем сезоне мы вообще ни разу не находились на первой строчке общего зачета. И нам довольно часто везло, соперники делали подарки.

Например, мы выиграли Гран-при Лас-Вегаса, а пилотов «Макларена» дисквалифицировали [Норрис и Пиастри потеряли 2 и 4 место]. Если бы не это, мы бы вообще не смогли этого сделать [сохранить шансы на титул до последней гонки].

Так что да, многие факторы сыграли нам на руку – и то, что в итоге мы проиграли чемпионат с разницей всего в два очка не имеет значения. Нет разницы, на сколько очков ты отстал – на одно или двадцать. Ты либо выиграл, либо нет. Это как с беременностью. Девушка либо беременна, либо нет, нельзя быть наполовину беременной», – рассказал Ферстаппен.

