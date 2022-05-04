Юки Цунода о Гран-при Майами: «Если на трассе появится пейскар, в некоторых поворотах может возникнуть настоящая пробка»

Пилот поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Майами.

«С нетерпением жду гонку в Майами. Там очень сложная трасса, не похожая на другие. Особенно на третьем секторе, где есть сразу несколько очень узких поворотов.

Если что-нибудь случится и на трассе появится машина безопасности, в этих поворотах может образоваться настоящая пробка. Просто потому, что они очень узкие. И даже на быстром круге эти повороты проходятся очень медленно, так что посмотрим», – рассказал Цунода.

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