Генеральный директор «Астон Мартин» Моерс покинул компанию – из-за разногласий с Лоренсом Строллом (Carbuzz)

Генеральный директор «Астон Мартин» Тобиас Моерс покидает свой пост и уходит из компании.

По информации Carbuzz, причиной ухода стали «стратегические разногласия» с новым владельцем «Астон Мартин» Лоренсом Строллом.

В «Астон Мартин» вскоре выпустили официальное заявление, в котором поблагодарили Моерса за сотрудничество. Место Моерса в руководстве компании займет бывший босс компании «Феррари» Амедео Фелиса.

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