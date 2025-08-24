MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес одержал 10-ю победу в сезоне, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й
Пилот «Дукати» одержал очередную победу, которая досталась испанцу в упорной борьбе.
Макс Маркес, стартовавший с поула, упустил лидерство на рывке к первому повороту, опустившись на третье место, но затем быстро отыграл одну позицию. После чего на протяжении более 10 кругов вел борьбу за лидерство с Марко Беццекки («Априлия»).
Несмотря на отчаянное сопротивление Беццекки, Маркесу все-таки удалось совершить решающий обгон на 11-м круге, после чего Марк создал комфортный отрыв и уверенно победил.
Беццекки же после потери лидерства попал под прессинг со стороны Педро Акосты («КТМ»), который сумел обогнать соперника за 10 кругов до финиша.
В актив гонку себе может записать и Хорхе Мартин («Априлия»). Чемпион 2024 года совершил впечатляющий прорыв с 16 на 4 место.
MotoGP
Гран-при Венгрии
«Баталон Парк»
24 августа 2025 года
Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») – 42.37,681
2. Педро Акоста («КТМ») +4,314
3. Марко Беццекки («Априлия») +7,488
4. Хорхе Мартин («Априлия») +11,069
5. Лука Марини («Хонда») +11,904
6. Франко Морбиделли («ВР46») +12,608
7. Брэд Биндер («КТМ») +12,902
8. Пол Эспаргаро («Тек 3») +14,015
9. Франческо Баньяя («Дукати») +14,854
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,473
11. Аи Огура («Трэкхаус») +18,112
12. Мигел Оливейра («Прамак») +19,021
13. Алекс Ринс («Ямаха») +22,861
14. Алекс Маркес («Грезини») +25,938
15. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +26,262
16. Фермин Альдегер («Грезини») +55,239
Сошли:
Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)
Джек Миллер («Прамак»)
Рауль Фернандес («Трэкхаус»)
Хоан Мир («Хонда»)
Энеа Бастианин («Тек 3»)