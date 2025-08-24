MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес одержал 10-ю победу в сезоне, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й

Марк Маркес выиграл Гран-при Венгрии.

Пилот «Дукати» одержал очередную победу, которая досталась испанцу в упорной борьбе.

Макс Маркес, стартовавший с поула, упустил лидерство на рывке к первому повороту, опустившись на третье место, но затем быстро отыграл одну позицию. После чего на протяжении более 10 кругов вел борьбу за лидерство с Марко Беццекки («Априлия»).

Несмотря на отчаянное сопротивление Беццекки, Маркесу все-таки удалось совершить решающий обгон на 11-м круге, после чего Марк создал комфортный отрыв и уверенно победил.

Беццекки же после потери лидерства попал под прессинг со стороны Педро Акосты («КТМ»), который сумел обогнать соперника за 10 кругов до финиша.

В актив гонку себе может записать и Хорхе Мартин («Априлия»). Чемпион 2024 года совершил впечатляющий прорыв с 16 на 4 место.

MotoGP

Гран-при Венгрии

«Баталон Парк»

24 августа 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 42.37,681

2. Педро Акоста («КТМ») +4,314

3. Марко Беццекки («Априлия») +7,488

4. Хорхе Мартин («Априлия») +11,069

5. Лука Марини («Хонда») +11,904

6. Франко Морбиделли («ВР46») +12,608

7. Брэд Биндер («КТМ») +12,902

8. Пол Эспаргаро («Тек 3») +14,015

9. Франческо Баньяя («Дукати») +14,854

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,473

11. Аи Огура («Трэкхаус») +18,112

12. Мигел Оливейра («Прамак») +19,021

13. Алекс Ринс («Ямаха») +22,861

14. Алекс Маркес («Грезини») +25,938

15. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +26,262

16. Фермин Альдегер («Грезини») +55,239

Сошли:

Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)

Джек Миллер («Прамак»)

Рауль Фернандес («Трэкхаус»)

Хоан Мир («Хонда»)

Энеа Бастианин («Тек 3»)