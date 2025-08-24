Перес и Боттас оба отказали «Альпин» в пользу перехода в «Кадиллак» (ESPN F1)
В «Альпин» пытались перехватить Переса и Боттаса.
Согласно информации ESPN F1, команда «Альпин» обращалась и к Серхио Пересу, и к Валттери Боттасу с предложениями обсудить возможный переход в 2026 году. Считается, что в «Альпин» вряд ли продолжат сотрудничество с Франко Колапинто, и находятся в поиске опытного гонщика.
Тем не менее, и Перес и Боттас отказали «Альпин», поскольку в момент обращения переговоры обоих гонщиков с «Кадиллаком» находились на завершающей стадии.
Ожидается, что официально о переходах Переса и Боттаса в «Кадиллак» будет объявлено на неделе перед Гран-при Нидерландов.
