Пьер Гасли: «Выступаю в «Ф-1» явно не ради борьбы за 10-15 места, но я верю в проект «Альпин»

Гасли верит в успех «Альпин» в будущем.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признал, что не может быть доволен текущими результатами и положением команды. Но при этом француз верит, что в дальнейшем «Альпин » сможет прибавить и будет бороться за более высокие места.

«Должен сказать, что я доволен тем, как мы сработались с командой. Я вполне конкурентоспособен, причем вне зависимости от скорости болида, хотя порой это [возможности машины] действительно разочаровывает. Ведь я выступаю в «Ф-1» явно не ради борьбы за 10-15 места.

При этом я чувствую себя частью долгосрочного проекта. Я верю в этот проект, я знаю о том, в каком направлении мы движемся, я вижу в команде много позитивных изменений. И, к счастью, нынешний период – это лишь один шаг на пути к цели. Не самый приятный шаг, но я уверен, что наша команда станет сильнее», – рассказал Гасли.

