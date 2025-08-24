Фредерик Вассер: «Мне не нужно дополнительно мотивировать Хэмилтона. Он разочарован, но не демотивирован»

Вассер не беспокоится за настрой Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер уверен, что у Льюиса Хэмилтона нет никаких проблем с мотивацией. В то время как его эмоциональные комментарии после неудачных сессии говорят скорее о правильном настрое и недовольстве.

«Честно говоря, мне не нужно дополнительно мотивировать Льюиса. Он разочарован, но не демотивирован. Так что это совершенно другая история. И я прекрасно понимаю Льюиса. Порой гонщики могут не сдерживать эмоций, находясь за рулем болида. Но если прицепить микрофоны к футболистам по ходу матча, то вряд ли там картина будет лучше.

Нужно просто понимать, что порой гонщики дают подобные комментарии, только выбравшись из болида, и я понимаю, что в такой момент ты можешь чувствовать разочарование, как и все мы.

Иногда, после гонки и квалификации, ты можешь быть сильно расстроен, и твоя первая реакция может быть резкой и очень эмоциональной. Но мы все знаем, что выкладываемся на максимуме и движемся в правильном направлении.

Да, я бы тоже предпочел всегда занимать первые места, но мы знаем, что в этом сезоне все развивается совсем иначе. Борьба очень плотная, и в неудачный день ты легко можешь откатиться на 14-е место, например», – рассказал Вассер.

У «Феррари» будет хоть одна победа «Ф-1» в сезоне? А сколько выиграют «Мерседес» и «Ред Булл»? Считаем шансы