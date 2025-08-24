Хуан-Пабло Монтойя: «Многие страны в «Ф-1» могли бы проводить ротацию автодромов для проведения Гран-при»

Монтойя считает хорошей идею регулярной ротации автодромов в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтоя поделился мнением о проблеме отсутствия некоторых трасса в календаре чемпионата и повышенном спросе на проведение Гран-при.

Последним примером стала трасса «Сепанг», где раньше проводился Гран-при Малайзии . Организаторы заявляли, что были бы рады вернуться в «Формулу-1», но финансовые запросы боссов чемпионата пока слишком велики.

«На мой взгляд, трасса в Малайзии [автодром «Сепанг»] является одной из лучших [где проводились гонки «Ф-1»].

Вообще мне кажется, что такие страны, как Япония , могли бы проводить ротацию трасс для проведения Гран-при «Формулы-1» – в данном случае между «Сузукой» и «Фудзи».

Могли бы проводить ротацию и в Испании – хотя я знаю, что в Мадриде подписали контракт на 10 лет на проведение Гран-при. Но они бы могли ротировать гонки – один год в Мадриде, один год в Барселоне.

При этом, с учетом того, что в следующем году болиды «Ф-1» уменьшатся в размерах, ситуация [с обгонами] может измениться. Жалобы людей на многие трассы, которые считались слишком маленькими и узкими для современной «Формулы-1», могут потерять актуальность. Так что ситуация может измениться.

В том числи и на Гран-при Монако. С болидами нормального размера все может стать немного лучше», – рассказал Монтойя.

