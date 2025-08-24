  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Многие страны в «Ф-1» могли бы проводить ротацию автодромов для проведения Гран-при»
5

Хуан-Пабло Монтойя: «Многие страны в «Ф-1» могли бы проводить ротацию автодромов для проведения Гран-при»

Монтойя считает хорошей идею регулярной ротации автодромов в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтоя поделился мнением о проблеме отсутствия некоторых трасса в календаре чемпионата и повышенном спросе на проведение Гран-при.

Последним примером стала трасса «Сепанг», где раньше проводился Гран-при Малайзии. Организаторы заявляли, что были бы рады вернуться в «Формулу-1», но финансовые запросы боссов чемпионата пока слишком велики.

«На мой взгляд, трасса в Малайзии [автодром «Сепанг»] является одной из лучших [где проводились гонки «Ф-1»].

Вообще мне кажется, что такие страны, как Япония, могли бы проводить ротацию трасс для проведения Гран-при «Формулы-1» – в данном случае между «Сузукой» и «Фудзи».

Могли бы проводить ротацию и в Испании – хотя я знаю, что в Мадриде подписали контракт на 10 лет на проведение Гран-при. Но они бы могли ротировать гонки – один год в Мадриде, один год в Барселоне.

При этом, с учетом того, что в следующем году болиды «Ф-1» уменьшатся в размерах, ситуация [с обгонами] может измениться. Жалобы людей на многие трассы, которые считались слишком маленькими и узкими для современной «Формулы-1», могут потерять актуальность. Так что ситуация может измениться.

В том числи и на Гран-при Монако. С болидами нормального размера все может стать немного лучше», – рассказал Монтойя.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Сузука
logoХуан-Пабло Монтойя
Гран-при Малайзии
logoФормула-1
Фудзи
Гран-при Японии
Сепанг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Капелли: «Хэмилтон больше не может использовать свою сильную сторону – умение вести за собой команду в трудные времена»
132 минуты назад
Карлос Сайнс о первой половине сезона: «Если удавалось избежать проблем с надежностью, обязательно возникал инцидент с одним из соперников»
1сегодня, 15:16
Рубенс Баррикелло в 53 года стал чемпионом бразильского NASCAR Series
7сегодня, 14:07
MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес одержал 10-ю победу в сезоне, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й
18сегодня, 12:52
Фредерик Вассер: «Мне не нужно дополнительно мотивировать Хэмилтона. Он разочарован, но не демотивирован»
3сегодня, 12:01
Перес и Боттас оба отказали «Альпин» в пользу перехода в «Кадиллак» (ESPN F1)
5сегодня, 10:53
Дэвид Култхард: «Алекс Данн заслуживает места в «Ф-1»
сегодня, 09:17
Пьер Гасли: «Выступаю в «Ф-1» явно не ради борьбы за 10-15 места, но я верю в проект «Альпин»
1сегодня, 08:50
Андреа Стелла о борьбе Норриса и Пиастри: «Все должно происходить в условиях отсутствия искусственных ограничений со стороны команды»
1сегодня, 08:15
Хуан-Пабло Монтойя: «Если у Хорнера есть шанс вернуться в «Ф-1» – он им воспользуется»
5вчера, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24