Рубенс Баррикелло в 53 года стал чемпионом бразильского NASCAR Series
Баррикелло выиграл титул в 53 года.
Бывший пилот «Формулы-1» Рубенс Баррикелло выиграл чемпионат NASCAR Brazil Series – бразильцу удалось сделать это в 53 года.
Бразильская серия является официальным ответвлением американского NASCAR – такие же ответвления есть в Канаде, Мексике и Европе.
Титул Баррикелло принесла четвертая победа в сезоне, одержанная в гонке на автодроме «Велла Ситта», расположенном в 180 км от Сан-Паулу.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
