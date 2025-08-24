Рубенс Баррикелло в 53 года стал чемпионом бразильского NASCAR Series

Баррикелло выиграл титул в 53 года.

Бывший пилот «Формулы-1» Рубенс Баррикелло выиграл чемпионат NASCAR Brazil Series – бразильцу удалось сделать это в 53 года.

Бразильская серия является официальным ответвлением американского NASCAR – такие же ответвления есть в Канаде, Мексике и Европе.

Титул Баррикелло принесла четвертая победа в сезоне, одержанная в гонке на автодроме «Велла Ситта», расположенном в 180 км от Сан-Паулу.

