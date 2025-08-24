Карлос Сайнс о первой половине сезона: «Если удавалось избежать проблем с надежностью, обязательно возникал инцидент с одним из соперников»

Сайнс недоволен нестабильностью выступлений в первой половине сезона.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги первой половины чемпионата 2025 года. По словам Сайнса, существенное отставание от напарника объясняется невезением и отсутствием стабильности.

В прошедших гонках Сайнс сумел заработать 16 очков, в то время как его напарник Алекс Албон набрал 54 балла.

«Первая половина сезона обернулась большим разочарованием, главным образом потому что у машины, по ощущениям, был отличный темп.

Я быстро адаптировался к новой команде. И с самого начала чувствовал в машине хорошую скорость. Однако по ходу первой половины сезона у меня возникли трудности с тем, чтобы сложить вместе два хороших результата.

Если удавалось избежать проблем с надежностью машины, то обязательно возникал какой-нибудь инцидент с одним из соперников. А если и инцидента не было, ты мог вообще не выйти на старт гонки – как было в Австрии.

Потом могло помешать попадание в трафик в первом сегменте квалификации, потом мы допускали ошибку со стратегией. Так что да, с точки зрения результата у нас просто все никак не складывалось воедино. Однако несмотря на все эти взлеты и падения, в промежутках мы демонстрировали очень высокую скорость.

Так что у нас есть доказательства того, что мы движемся в верном направлении. Просто у нас не получается добиваться соответствующих результатов, и вот это определенно разочаровывает», – рассказал Сайнс.

У «Феррари» будет хоть одна победа «Ф-1» в сезоне? А сколько выиграют «Мерседес» и «Ред Булл»? Считаем шансы