  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс о первой половине сезона: «Если удавалось избежать проблем с надежностью, обязательно возникал инцидент с одним из соперников»
2

Карлос Сайнс о первой половине сезона: «Если удавалось избежать проблем с надежностью, обязательно возникал инцидент с одним из соперников»

Сайнс недоволен нестабильностью выступлений в первой половине сезона.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги первой половины чемпионата 2025 года. По словам Сайнса, существенное отставание от напарника объясняется невезением и отсутствием стабильности.

В прошедших гонках Сайнс сумел заработать 16 очков, в то время как его напарник Алекс Албон набрал 54 балла.

«Первая половина сезона обернулась большим разочарованием, главным образом потому что у машины, по ощущениям, был отличный темп.

Я быстро адаптировался к новой команде. И с самого начала чувствовал в машине хорошую скорость. Однако по ходу первой половины сезона у меня возникли трудности с тем, чтобы сложить вместе два хороших результата.

Если удавалось избежать проблем с надежностью машины, то обязательно возникал какой-нибудь инцидент с одним из соперников. А если и инцидента не было, ты мог вообще не выйти на старт гонки – как было в Австрии.

Потом могло помешать попадание в трафик в первом сегменте квалификации, потом мы допускали ошибку со стратегией. Так что да, с точки зрения результата у нас просто все никак не складывалось воедино. Однако несмотря на все эти взлеты и падения, в промежутках мы демонстрировали очень высокую скорость.

Так что у нас есть доказательства того, что мы движемся в верном направлении. Просто у нас не получается добиваться соответствующих результатов, и вот это определенно разочаровывает», – рассказал Сайнс.

У «Феррари» будет хоть одна победа «Ф-1» в сезоне? А сколько выиграют «Мерседес» и «Ред Булл»? Считаем шансы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Никаких обновлений болида «Мерседес» в этом сезоне больше не будет»
1вчера, 17:49
Экс-пилот «Ф-1» Капелли: «Хэмилтон больше не может использовать свою сильную сторону – умение вести за собой команду в трудные времена»
8вчера, 16:36
Рубенс Баррикелло в 53 года стал чемпионом бразильского NASCAR Series
12вчера, 14:07
MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес одержал 10-ю победу в сезоне, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й
19вчера, 12:52
Фредерик Вассер: «Мне не нужно дополнительно мотивировать Хэмилтона. Он разочарован, но не демотивирован»
2вчера, 12:01
Перес и Боттас оба отказали «Альпин» в пользу перехода в «Кадиллак» (ESPN F1)
9вчера, 10:53
Хуан-Пабло Монтойя: «Многие страны в «Ф-1» могли бы проводить ротацию автодромов для проведения Гран-при»
7вчера, 09:29
Дэвид Култхард: «Алекс Данн заслуживает места в «Ф-1»
вчера, 09:17
Пьер Гасли: «Выступаю в «Ф-1» явно не ради борьбы за 10-15 места, но я верю в проект «Альпин»
1вчера, 08:50
Андреа Стелла о борьбе Норриса и Пиастри: «Все должно происходить в условиях отсутствия искусственных ограничений со стороны команды»
1вчера, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24