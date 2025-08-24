Дэвид Култхард: «Алекс Данн заслуживает места в «Ф-1»

Култхард хотел бы увидеть Данна в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал, что считает Алекса Данна очень талантливым гонщиком, готовым к переходу в «Ф-1».

Ирландец, который выступающий в «Формуле-2», произвел очень хорошее впечатление, когда провел пятничную практику перед Гран-при Австрии в составе «Макларена ». По результатам сессии Данн, впервые управляя болидом «Ф-1» в рамках гоночного уик-энда, показал четвертое время, уступив Оскару Пиастри всего 0,069 секунды.

«Я знаю, что он настоящий профессионал. И что его выступления впечатляют. И я знаю, что этими выступлениями он уже привлек к себе внимание – и не только «Макларена», в чью молодежную программу он входит, но и других команд.

У него есть потенциал, очень большой потенциал. Он заслуживает места в «Формуле-1». В «Ф-1» зачастую тебе дается всего один шанс, чтобы проявить себя, произвести впечатление. И в случае с Данном он это впечатление произвел», – рассказал Култхард.

