Гран-при Майами-2022. 3-я практика. Перес – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Хэмилтон – 15-й

Международный автодром Майами
7 мая 2022 года
3-я практика
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.30,304 (20 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,194 (22)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,345 (20)
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,732 (17)
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,745 (23)
6. Мик Шумахер («Хаас») +0,746 (18)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,868 (23)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,923 (20)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,197 (14)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,290 (17)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,355 (23)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,361 (21)
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,424 (18)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,581 (25)
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,586 (19)
16. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,597 (18)
17. Джордж Расселл («Мерседес») +1,620 (18)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,747 (15)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,072 (16)
20. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени (3)
Окон врезался в барьеры в 3-й практике перед Гран-при Майами
Гран-при Майами-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – без времени из-за технических проблем
Гран-при Майами-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram