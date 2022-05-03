Президент «Феррари» Элканн: «Переход к титулам сродни полету на Луну или Марс»

Президент «Феррари» Джон Элканн сравнил завоевание титулов с космическими полетами.

«Мы говорили, что будем конкурентоспособными – так и есть. Переход от конкурентоспособности к победам [в чемпионате] сродни полету на Луну или Марс. Это чрезвычайно трудно.

Мы хорошо понимаем, что титулы выигрываются и проигрываются в последней гонке, на последнем круге. Какие-то переменные мы контролируем, но многие – нет. Поэтому – настолько захватывающий вид спорта. Нас в «Феррари» вдохновляет этот вызов», – заявил Элканн.

Босс отметил, что на успехи Скудерии повлияла атмосфера в команде:

«Мы трансформировали нашу культуру, поменяли акценты: от вины к ответственности, от конкретного человека к команде. Мы создали атмосферу сплочения и, что важнее, среду с высокими амбициями и высокой скромностью».

«Феррари» лидирует в личном и командном зачетах «Ф-1» после четырех этапов сезона-2022: отрыв составляет 27 очков, преимущество в Кубке конструкторов – 11.

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