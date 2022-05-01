Себастьян Феттель: «Интересно было бы отключить DRS и посмотреть, какова ситуация в гонках на самом деле»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на гонки «Формулы-1» без возможности использовать DRS.

«Думаю, преследовать соперников вплотную стало проще, лобовое сопротивление болидов тоже снизилось. При этом мы слишком сильно – даже сильнее, чем раньше, – теперь полагаемся на DRS.

Интересно было бы отключить DRS и посмотреть, какова ситуация в гонках на самом деле – улучшилась ли ситуация с обгонами в сравнении с тем, что было в прошлом.

Я всегда с небольшой осторожностью относился к DRS, потому что изначально его вводили как инструмент для оказания помощи при проведении обгонов. А теперь порой создается ощущение, что DRS – это вообще единственное, что позволяет вам обгонять.

Так что в идеале хотелось бы разработать регламент, который бы позволял нам и преследовать друг друга, и обгонять без помощи DRS. То есть, в течение 70 лет никакого DRS в «Формуле-1» не было. Систему ввели 10 лет назад в качестве эксперимента», – рассказал Феттель.

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