Серхио Перес: «Ред Булл» решил проблемы с надежностью. Надеюсь, сюрпризов не будет»

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес надеется, что сходы на старте сезона станут исключением.
Перес досрочно закончил первый Гран-при сезона в Бахрейне, Макс Ферстаппен сошел в двух гонках из четырех.
«Надежду дает то, что мы поняли все проблемы с надежностью и смогли их решить. Теперь, надеюсь, сюрпризов не будет. Неожиданности все равно возможны, но есть ощущение, что мы с ними справились.
Для команды это важнейший вопрос. Мы должны собирать очки уик-энд за уик-эндом, потери были чрезвычайно болезненными», – отметил Чеко.
Ферстаппен с Пересом преследуют пилота «Феррари» Шарля Леклера и занимают вторую и третью позиции в чемпионате, соответственно. В Кубке конструкторов «Ред Булл» также проигрывает Скудерии.
Болид Ферстаппена уже дважды отказал – уплыл подиум и шансы на нормальную защиту титула. Кажется, виновато экологичное биотопливо
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