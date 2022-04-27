Мика Хаккинен: «Даже не верится, но «Мерседес», судя по всему, уже выбыл из борьбы за титул»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о положении дел у «Мерседеса» по итогам гонки в Имоле.

«У «Мерседеса», очевидно, есть комплексные проблемы с машиной. Не верится в то, что об этом вообще можно говорить, но «Мерседес», судя по всему, уже потерял шансы на чемпионский титул.

И в то же время в Имоле, впервые за десять лет, ни одному пилоту «Мерседеса» не удалось выйти в третий сегмент квалификации. Верится во все это с большим трудом. И очевидно, что болид «Мерседеса» нынешней конструкции плохо работает сразу в нескольких областях.

То, что уже после 41 круга обогнал на круг показывает, насколько тяжелые времена переживает сейчас «Мерседес». В команде понимают, в чем заключаются ключевые проблемы, но время на их устранение уходит. И это и является проблемой в «Ф-1» – чемпионат не будет ждать, гонки идут одна за другой и на решение капитальных проблем у тебя совсем мало времени», – рассказал Хаккинен.

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