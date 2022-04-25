Ральф Шумахер: «Ошибка Мика – перебор, такое не должно происходить»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер раскритиковал своего племянника Мика Шумахера.
Гонщика «Хааса» дважды развернуло на Гран-при Эмилии-Романьи. На старте Мик врезался в Фернандо Алонсо из «Альпин», а затем еще раз потерял машину, выехав на траву.
Ральф готов оправдать первую ошибку, но не вторую.
«Это перебор. Такое не должно происходить. Он совсем поздно нажал на тормоз и ошибся.
Думаю, ему нужно пересмотреть весь уик-энд. Честно сказать, на протяжении большей части Мик отставал от Магнуссена. Не особо успешный этап», – сказал эксперт немецкого Sky Sport.
В разговоре с F1-Insider Ральф добавил:
«Когда стартуешь в очках, дважды теряешь контроль над болидом и финишируешь предпоследним, говорить о хорошем уик-энде не приходится».
После этапа в Имоле Шумахер и Николас Латифи из «Уильямса» остались единственными постоянными пилотами «Ф-1» без очков в 2022 году.
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