Шарль Леклер: «Я поплатился за то, что сильно атаковал в начале спринта»

Пилот «Феррари» заявил, что не рассчитал расход шин в спринте.

Леклер проиграл гонщику в спринт-заезде перед Гран-при Эмилии-Романьи, несмотря на комфортное преимущество по ходу гонки. По мнению монегаска, исход связан с работой с шинами на первых кругах.

«В начале я сильно атаковал, чтобы не давать Максу DRS, и, похоже, к концу гонки поплатился за это. Еще мне кажется, что у них («Ред Булл») было в запасе больше скорости, и Макс придержал ее до финиша, а потом совершил обгон в нужный момент.

Такая вот ситуация. Попробуем завтра извлечь максимум из машины. Надеюсь, старт пройдет так же, как сегодня, но резкой деградации не будет, и мы проведем гонку лучше.

Сегодняшние данные помогут принять верное решение. Пока не знаю, выберем мы более жесткие шины или нет. Проверим данные и решим», – сказал Шарль Sky Sports.

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Хэмилтон – 14-й

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