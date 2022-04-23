Гельмут Марко: «Феррари» не исправит ситуацию с гранулированием к гонке»

Теги Гран-при Австралии Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал проблемы «Феррари».

Шарль Леклеру проиграл Максу Ферстаппену спринт перед Гран-при Эмилии-Романьи из-за быстрого износа покрышек. Ферстаппену удалось совершить обгон за круг до финиша.

«В Австралии мы страдали от гранулирования, сейчас это повлияло на «Феррари», – отметил Марко в эфире ServusTV.

«Феррари» будет испытывать трудности и в воскресенье, уверен Гельмут:

«Можно поменять только крыло, но это не исправит ситуацию».

Марко также высказался о неудачном старте Ферстаппена: у Макса возникли проблемы с переключением передач, и он уступил позицию Леклеру.

«Дело в программном обеспечении, синхронизация не сработала.

 Макс фантастически отыгрался и сказал свое слово в чемпионате. Скорость у нас хорошая», – объяснил австриец.

Шарль Леклер: «Я показывал хороший темп, пока не начались проблемы с шинами»

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Хэмилтон – 14-й

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