Гельмут Марко: «Феррари» не исправит ситуацию с гранулированием к гонке»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал проблемы «Феррари».
Шарль Леклеру проиграл Максу Ферстаппену спринт перед Гран-при Эмилии-Романьи из-за быстрого износа покрышек. Ферстаппену удалось совершить обгон за круг до финиша.
«В Австралии мы страдали от гранулирования, сейчас это повлияло на «Феррари», – отметил Марко в эфире ServusTV.
«Феррари» будет испытывать трудности и в воскресенье, уверен Гельмут:
«Можно поменять только крыло, но это не исправит ситуацию».
Марко также высказался о неудачном старте Ферстаппена: у Макса возникли проблемы с переключением передач, и он уступил позицию Леклеру.
«Дело в программном обеспечении, синхронизация не сработала.
Макс фантастически отыгрался и сказал свое слово в чемпионате. Скорость у нас хорошая», – объяснил австриец.
Шарль Леклер: «Я показывал хороший темп, пока не начались проблемы с шинами»
Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Хэмилтон – 14-й
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