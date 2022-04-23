Валттери Боттас: «Большой плюс мотора «Феррари» в сравнении с «Мерседесом» – управляемость»

рассказал о различиях между моторами и «Феррари».

Боттас большую часть карьеры работал с силовыми установками «Мерседеса» – в и заводской команде. С сезона-2022 финн выступает за на двигателях «Феррари».

«Работа с батареей по ходу гонки отличается. С силовой установкой «Феррари» многие вещи делаются в ручном режиме, а в «Мерседесе» было много автоматических режимов для атаки или защиты. С «Феррари» же больше ручного управления, по крайней мере в нашей команде, больше ответственности на пилоте. Я не против, мне нравится работать с батареей и всем таким.

По мощности большой разницы нет, если честно. Это означает, что «Феррари» добилась прогресса в сравнении с прошлым сезоном. Для меня главное различие заключается в управляемости. Это плюс двигателя «Феррари» – большой плюс, я бы сказал.

Когда я только пришел в команду, то столкнулся с другой терминологией, другой философией картографии и так далее. Я подумал: «Ух, придется непросто». Но на самом деле все прошло довольно хорошо, я чувствую себя комфортно», – признался Боттас.

Как отмечает The Race, мотор «Феррари» позволяет быстрее переключать передачи и даже проезжать определенные повороты на более высокой передаче.

Авторы техшоу «Ф-1» разносят гонщиков в пометках «не для эфира». Cкрин утек в сеть – там шутки над Боттасом и пилотом «Феррари»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram