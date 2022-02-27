Роберт Шварцман о ситуации в Украине: «Это душераздирающе, в этой ситуации нет победителей»

Теги Феррари Формула-1 Роберт Шварцман Авто

Российский резервный пилот «Феррари» и гонщик программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал ситуацию, которая сложилась на территории Украины.

«Я вижу, что происходит, и это действительно душераздирающе. В этой ситуации нет победителей.

Как спортсмен, я стремлюсь продвигать позитивные ценности и считаю, что мы должны жить в мирном мире.

Я вижу много гнева и страха, когда мы должны быть окружены любовью и уважением. Я очень надеюсь, что все страдания закончатся как можно скорее», – написал Шварцман в инстаграме.

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