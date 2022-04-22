Тото Вольфф: «Феррари» удалось справиться с прогревом шин, у всех остальных есть проблемы»

Исполнительный директор подвел итоги первой практике перед Гран-при Эмилии-Романьи, которая прошла в дождевых условиях.

По словам Вольффа, у команды возникли проблемы с прогревом шин в таких условиях, и что никаких трудностей в данной области не испытывали только гонщики .

«Мы не очень рады. Как вы видите, разница между первым и последним местом составила сразу 9 секунд. Все дело в том, чтобы заставить шины работать, прогреть их до нужной температуры. «Феррари», как кажется, удалось справиться с задачей, в то время как у всех остальных есть проблемы.

Я думал, что это (дождливая погода) выровняет шансы. Но по сообщениям Льюиса и Джорджа у машин вообще не было никакого сцепления с трассой. И такие отрывы говорят о том, что дело именно в шинах.

Думаю, как только вы разберетесь с этой проблемой, то сразу сделаете рывок. Расхождений в результатах будет много. Потому что дело сейчас не в машинах, и не в пилотах.

Конечно, когда вы видите, как ваша машина отстает на 5 секунд за круг, вам хочется себя придушить. Но мне нравятся испытания, нравится когда что-то идет не так – ведь я знаю, что в долгосрочной перспективе у нас все будет нормально.

Нам нужно найти способ прогревать шины до нужной температуры, подобрать настройки, с которыми это будет происходить быстро, и надеяться, что умные ребята с этим разберутся. Ведь в прошлом мы уже решали такие проблемы», – рассказал Вольфф.

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, два «Хааса» – в топ-5

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