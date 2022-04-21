Фернандо Алонсо: «Пока «Альпин» стабильно смотрелась на трех разных трассах – это позитивный момент»

Пилот поделился ожиданиями от предстоящего -Романьи.

На этапе в Имоле будет использовать экспериментальный формат уик-энда со спринт-квалификацией.

«Если говорить об уровне выступлений, то на данный момент мы довольно стабильно смотрелись на трех достаточно разных трассах – это очень позитивный момент. Мы знаем, что в этом году команды ждет большая битва развития болидов. Впереди еще 20 гонок, так что у нас еще полно времени, чтобы отыграть очки и позиции в чемпионате.

Что касается формата со спринт-квалификацией, то в прошлом году, как мне кажется, мы пару раз видели, как это очень неплохо работало. Особенно мне понравился уик-энд на «Сильверстоуне». В этом году «Формула-1» внесла еще пару поправок в этот формат – посмотрим, что получится.

Обгонять на трассе в Имоле сложно, но не невозможно, так что я надеюсь, что в субботу и в воскресенье мы увидим интересную борьбу. В трех субботних спринтах в этом году можно заработать очень много очков. Надеюсь, нам удастся сделать это в ближайший уик-энд», – рассказал Алонсо.

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