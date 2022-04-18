Босс «Альпин» о возможном приходе «Ауди» и «Порше» в «Ф-1»: «Мы должны убедиться, что речь будет идти о двух разных командах»

Исполнительный директор Лоран Росси рассказал, что пока не составил мнения о возможном приходе и в «Формулу-1».

По словам Росси, для начала нужно понять, в каком статусе «Ауди» и «Порше», которые являются частью концерна «Фольксваген», собираются участвовать в «Ф-1» и исключить вероятность их прямого сотрудничества.

«Мне кажется, что это здорово, это хорошо для «Формулы-1». Но тут нужно уделить внимание паре вещей. Мы должны удостовериться, что речь идет о двух разных, отдельных друг от друга командам.

Если они хотят заявиться в чемпионат собственными командами, нам нужно понять, в каком качестве они будут это делать? Они будут выступать как «Ауди», как «Порше»? Или в сотрудничестве с «Ред Булл» и «Хондой»? Будет ли к ним особое отношение? То есть, фактически, нужно понять, станет ли от этого «Формуле-1» лучше или нет.

Нельзя отдавать предпочтение новым возможным участникам, после чего уже действующие команды останутся ни с чем. Полагаю, такие опасения есть у многих команд. Они точно есть у нас, как у заводской команды, которая за последние 20 лет вложила в этот проект миллиарды долларов.

Нельзя, чтобы кто-то пришел в чемпионат и просто забрал себе львиную долю призовых только потому, что ему постелили ковровую дорожку. Потому что это может просто уничтожить нашу уже существующую бизнес-модель и в итоге подвергнуть риску огромное количество рабочих мест», – рассказал Росси.

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