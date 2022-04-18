Гельмут Марко: «Галопирование стало главной причиной схода Ферстаппена на Гран-при Австралии»

Советник рассказал, как галопирование вызвало сход в Австралии.

Сход в Мельбурне стал для чемпиона вторым в нынешнем сезоне. Ранее Макс досрочно завершил гонку в Бахрейне.

По информации Марко, сход связан с галопированием – проблемой, от которой «Ред Булл» страдает меньше основных конкурентов.

«С мотором все с порядке, никаких проблем. [Виноват] разрыв шланга, по которому подается топливо под высоким давлением – наверное, из-за галопирования. Мы проводили симуляции на стенде, но в игру вступили необъяснимые силы.

Мы контролируем ситуацию с галопированием, но небольшие подскоки все равно присутствуют. Полагаем, это стало главной причиной поломки топливной системы», – сообщил австриец в интервью ORF.

Марко поделился рассуждениями о причинах превосходства над «Ред Булл»:

«Дело в надежности. Это сильный удар для нас, и отставание от Леклера уже большое. Но мы быстро отреагировали. Проблемы в Бахрейне были совершенно иными в сравнении с теми, что возникли в Австралии или на тестах. Всегда что-то новое.

Как утверждает , можно ожидать решения проблем к ближайшей гонке».

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