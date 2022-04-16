Кевин Магнуссен: «Я бы поставил на подиум «Хааса» в 2022 году»

Кевин Магнуссен рассчитывает, что в 2022 году заработает первый в истории подиум.

«Конечно, это мечта, и я часто думаю об этом. Мы сражаемся за место лучшей команды после трех топ-коллективов. В таком случае ты оказываешься на седьмой машине на решетке в обычных условиях. Если у не такого уж большого количества соперников проблемы, ты на подиуме. В начале сезона казалось, что «Мерседес» не слишком сильно нас опережает, поэтому удачи нужно не очень много.

Я не считаю, что мы способны забраться в призы лишь за счет чистого темпа. Но в прошлом году мы видели, как на подиуме оказываются команды, которые в обычных условиях финишируют ниже. Думаю, подиум реалистичен, это не просто пустые мечты. Я бы на это поставил», – сказал датчанин в подкасте Beyond the Grid.

Кевин поделился мнением о том, как его изменил год вне «Формулы-1»:

«Мне действительно кажется, что я стал получать больше удовольствия от гонок. Когда я потерял место в «Ф-1», то с психологической точки зрения закрыл для себя эту главу. После этого я чувствовал себя нормально и сейчас уже не боюсь снова потерять «Ф-1», хотя надеюсь провести здесь еще много лет. Вряд ли страх – это хорошее чувство. Думаю, гораздо лучше быть счастливым и благодарным – так я себя и чувствую. Я очень расслаблен и понимаю, на что способен».

В «Ф-1» часто страдают от идиотских и копеечных помех: машины ломали детали за $2 (как сейчас у Алонсо), обертки от бутербродов и ключи

Кевин Магнуссен: «Чтобы набрать оптимальную форму, мне потребуется еще месяца два»

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