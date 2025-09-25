Ральф Шумахер: «Если Ферстаппен будет отбирать очки у Пиастри, у Норриса появится шанс на титул»

Ферстаппен может помочь Норрису – считает Шумахер.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о том, как Макс Ферстаппен может повлиять на борьбу за чемпионский титул.

Шумахер считает, что участие Ферстаппена в борьбе за самые высокие места в гонках может сыграть на руку Норрису.

«Можно сказать, что Ландо вновь увидел свет в конце тоннеля. Макс Ферстаппен вернулся в борьбу, и он тоже может отбирать очки [у Пиастри], чего раньше не было.

В ситуации борьбы за титул это очень важный фактор. Если Ландо удастся хорошо проводить гонки, а Макс будет финишировать между ним и Пиастри , у Норриса появится реальный шанс на титул.

При этом, на мой взгляд, в Баку Норрис недостаточно хорошо воспользовался ситуацией. Он мог бы выжать из этого шанса больше. Он мог бы оказаться выше по итогам квалификации. Так что ему еще есть над чем работать», – рассказал Шумахер.

