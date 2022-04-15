Кевин Магнуссен: «Чтобы набрать оптимальную форму, мне потребуется еще месяца два»

Пилот рассказал, как идет процесс адаптации после возвращения в «Формулу-1».

По словам Магнуссена, он сможет привыкнуть к нагрузкам и вернуться в оптимальное физическое состояние в течении пары месяцев.

«Тяжелее всего пришлось из-за шеи, потому что можно сколько угодно тренировать шею, но сразу вы не сможете управлять болидом «Формулы-1». Вы можете проводить любые тренировки, накачивать шею, как я делал в прошлом, а потом сесть за руль болида – и разницы не будет никакой. У вас все равно все будет очень плохо после первого дня за рулем. Так что да, с точки зрения нагрузки на шею две первые гонки получились особенно тяжелыми.

К счастью, новые болиды не стали более требовательными с точки зрения физической нагрузки, потому что повороты они проходят не так быстро, как раньше. Это помогает. Новые болиды стали немного медленнее, и это правда помогает. Я рад, что мне не пришлось возвращаться и садиться за руль прошлогодних машин.

Думаю, чтобы набрать оптимальную форму, мне потребуется еще месяца два. Сейчас прошел месяц с того момента, как я полноценно вернулся в гонки «Формулы-1». Как я вернулся к полноценным тренировкам, как я живу жизнью гонщика «Ф-1» – с ежедневными тренировками и фокусом на физическом состоянии. Не то чтобы в прошлом году я вообще не тренировался, но для «Формулы-1» требуется намного больше», – рассказал Магнуссен.

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