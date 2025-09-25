Джолион Палмер о сходе Пиастри: «Цепная реакция, вызванная фальстартом. Вероятно, эффект домино запустился еще в квалификации»

Палмер порассуждал о взаимосвязи многочисленных ошибок Пиастри в Баку.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер проанализировал выступление гонщика «Макларена » Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана, которое завершилось уже на первом круге.

«Пиастри идеально занял слот на решетке, нашел оптимальные обороты – 9500 – и ждал, пока погаснут огни. Были все условия для того, чтобы прилично сорваться с места и начать прорыв сквозь пелотон.

То, что случилось дальше, шокировало. Оскар слишком рано отпустил сцепление, сдвинулся вперед и совершил фальстарт. Остаток Гран-при, который продлился три километра – цепная реакция, вызванная этой первой ошибкой.

Сложно объяснить, почему это могло произойти, кроме предположения, что он был в нервном состоянии на старте.

Последняя ошибка на коротком для Оскара Гран-при Азербайджана – довольно очевидная. Когда оказываешься в конце пелотона, легко перестараться, пытаясь отыграться слишком быстро. Именно так лидер чемпионата нашел барьеры в пятом повороте.

Австралиец затормозил примерно на десять метров позже, чем следовало, и с более широкой части трассы, где пилоты еще не проезжали – на городском автодроме, где на гоночной траектории накапливается слой резины, но остальной трек остается пыльным.

Вероятно, эффект домино для Оскара запустился еще с аварии в третьем сегменте квалификации, когда он затормозил слишком глубоко в погоне за поулом под моросящим дождем», – написал эксперт.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Владимир Башмаков: «Были теории заговора, что Пиастри что-то подкрутили в Баку – здесь поможет только шапочка из фольги»