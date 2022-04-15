Тото Вольфф о прощальных тестах для Грожана: «Они обязательно состоятся, мы дали обещание»

Исполнительный директор подтвердил, что немецкая команда организует для прощальные тесты в «Формуле-1».

Карьера Грожана в «Ф-1» закончилась тяжелейший аварией с возгоранием болида на Гран-при Бахрейна в 2020 году. После этого в «Мерседесе» пообещали Грожану организовать тесты, чтобы француз мог формально попрощаться с «Формулой-1».

При этом тесты уже неоднократно откладывались – в основном причиной их переноса становились ограничения, связанные с пандемией. В данный момент дата проведения тестов пока не назначена.

«Да, тесты обязательно состоятся. Мы дали обещание. Пока у нас нет точной даты, мы делаем что можем, но тесты обязательно состоятся. Когда я даю слово, я его держу», – рассказал Вольфф.

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