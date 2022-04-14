Марк Уэббер: «У «Ред Булл» есть скорость, но отыграть потерянные очки будет трудно»

Бывший пилот «Ред Булл» Марк Уэббер поделился мнением о проблемах команды.
В Мельбурне Макс Ферстаппен сошел во второй раз в новом сезоне, потеряв потенциальное второе место. По мнению Уэббера, догнать «Феррари», создавшую задел в личном и командном зачетах, будет непросто.
«Конечно, скорость есть. «Ред Булл» хорош, пусть и не настолько, чтобы выиграть гонку [в Австралии]. Когда теряешь 18 очков и, может, быстрейший круг, баллы уходят коту под хвост, это огромные потери.
А Леклер снова побеждает и снова зарабатывает балл за лучший круг. Ситуация сложная. Сезон длинный, «Ред Булл» никуда не торопится, но эти очки будет трудно отыграть», – сказал эксперт Channel 4.
Уэббер обратил внимание на проблемы с надежностью сестринской команды «Ред Булл» – «Альфа Таури»:
«У них дрянной старт сезона с точки зрения надежности – и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии [возникали проблемы с мотором]. С техникой что-то не так.
Конечно, «Ред Булл» будет усердно трудиться. Но гарцующий жеребец в данный момент далеко и мчит на всех парусах».
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