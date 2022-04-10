Мартин Брандл: «Обгоны в борьбе Леклера и Ферстаппена гарантированы на Гран-при Австралии»

Экс-пилот «Формулы-1» проанализировал расклады перед .

С поула стартует гонщик «Феррари» , его соперник из начнет Гран-при вторым.

«Нас ждет та еще гонка, думаю. Я считаю, у «Ред Булл» болид быстрее. Лучший круг Шарля – его заслуга. У «Феррари», конечно, быстрый болид, и разница между соперниками невелика. Обгоны в борьбе между двумя этими пилотами гарантированы.

Сезон только начался, и пока контактов между ними не было. Если борьба за титул развернется между этими пилотами, то обстановка накалится, это лишь вопрос времени», – отметил эксперт Sky Sports.

Гонка стартует в 8:00 по московскому времени. За ней можно следить на странице нашего онлайна:

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