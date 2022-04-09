Тото Вольфф: «Болид «Мерседеса» в квалификации и практиках отличался как небо и земля, но причины проблем еще не найдены»

рассказал о прогрессе по ходу квалификации в Австралии.

Исполнительный директор команды остался доволен квалификацией в Мельбурне: Льюис Хэмилтон показал пятое время, – шестое. Тем не менее, «Мерседес» все еще далек от раскрытия потенциала болида.

«Я считаю, что настройки сыграли очень важную роль, сегодня машина нравилась пилотам гораздо больше, чем вчера. Как небо и земля – это слова Льюиса. Речь идет о разнице в пару десятых – может, чуть больше. Интересно будет посмотреть на длинные отрезки, но мы по-прежнему сталкиваемся с необъяснимой проблемой – или проблемами – причины которых пока не нашли. Мы продолжим анализировать и изучать данные. Как я уже говорил, это физика, а не мистика.

Я доволен сегодняшним результатом. Конечно, если учитывать Сайнса и Алонсо (испанцы заняли девятое и десятое места – Sports.ru), итог не такой уж хороший. Тем не менее, мы уверенно попадаем в топ-10, а с учетом плотности в средней группе это нельзя воспринимать как должное. Думаю, мы все еще учимся работать с машиной, с покрышками.

В этот уик-энд мы не смогли раскрыть аэродинамический потенциал или снизить галопирование. Мы все там же, где и находились, поэтому и не было смысла привозить обновления. Так ты лишь больше запутываешься. Возможно, с увеличением прижимной силы ухудшится и ситуация с подскоками болида – мы все еще учимся», – заключил Тото.

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