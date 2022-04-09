Льюис Хэмилтон о 5-м месте: «По сравнению со вчерашним днем и последней гонкой для нас это победа»

Пилот подвел итоги квалификации к .

Хэмилтон отметил, что остался доволен пятым местом, учитывая текущую форму команды.

«По сравнению со вчерашним днем и с последней гонкой такое выступление для нас – это победа. У нас есть серьезное отставание. Все в команде упорно трудятся над исправлением ситуации, но я немного подавлен из-за того, что не смог сделать больше.

Когда ты начинаешь атаковать и требуешь от машины чуть больше, чем она может дать – она бьет в ответ. У нас с Джорджем немного разные варианты настроек. Моя машина чуть тяжелее, чем у него, благодаря этому команда получит больше данных, которые пригодятся нам позже», – рассказал Хэмилтон.

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