Льюис Хэмилтон о 5-м месте: «По сравнению со вчерашним днем и последней гонкой для нас это победа»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии.
Хэмилтон отметил, что остался доволен пятым местом, учитывая текущую форму команды.
«По сравнению со вчерашним днем и с последней гонкой такое выступление для нас – это победа. У нас есть серьезное отставание. Все в команде упорно трудятся над исправлением ситуации, но я немного подавлен из-за того, что не смог сделать больше.
Когда ты начинаешь атаковать и требуешь от машины чуть больше, чем она может дать – она бьет в ответ. У нас с Джорджем немного разные варианты настроек. Моя машина чуть тяжелее, чем у него, благодаря этому команда получит больше данных, которые пригодятся нам позже», – рассказал Хэмилтон.
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