Тото Вольфф: «Предполагаю, что «Мерседес» еще сможет выиграть гонку в этом сезоне, но за это придется бороться»

Исполнительный директор «Мерседеса» поделился мнением о шансах команды выиграть в сезоне-2022.

«Мы постепенно прогрессируем, но другие тоже не стоят на месте. И соперники раньше нас разобрались с проблемой с галопированием. Предполагаю, что в этом сезоне мы еще сможем выиграть гонку, но само собой это не случится, нам придется ради этого бороться.

В данный момент и опережают нас. И догнать их будет непросто. Но мы знаем, где находится необходимая планка. Если в «Ред Булл» продолжат снижать вес болида, именно они будут ориентиром для других», – рассказал Вольфф.

«Мерседес» терпит крах именно из-за полной ставки на крохотные боковые части. Она как раз и мешает борьбе с главной проблемой «Ф-1»

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