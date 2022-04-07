Отмар Сафнауэр: «Жаль, что Алонсо потерял мотор в Джидде – исправить ситуацию было легко»

Руководитель Отмар Сафнауэр прояснил ситуацию с моторами .

В Австралии испанец будет использовать уже третий по счету двигатель . Сафнауэр рассказал, что окончательно потерян лишь мотор, который привел к сходу Алонсо на . Силовая установка, использованная Фернандо в Бахрейне, по-прежнему доступна.

«Эти две проблемы не связаны между собой. В Бахрейне Фернандо закончил гонку, и мы отправили мотор в Вири в качестве меры предосторожности. С двигателем все в порядке, он будет использоваться.

Тем не менее, мотор из Саудовской Аравии потерян, так как произошла поломка водяного насоса. Мы уже внесли коррективы, и это не повторится. Жаль, что так случилось – исправить ситуацию было легко, это всего лишь водяной насос», – заявил Сафнауэр.

Штраф Алонсо за использование четвертого двигателя внутреннего сгорания по ходу сезона фактически неизбежен, подтвердил Сафнауэр:

«Не знаю, когда мы получим штраф. Мы подумаем, как лучше это сделать. Если по ходу сезона сложатся обстоятельства, при которых последствия штрафа будут минимальными, то тогда мы и заменим мотор, если придется».

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