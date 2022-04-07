Дэймон Хилл: «Хэмилтон и «Мерседес» с высокой вероятностью вступят в борьбу за титул»

Чемпион мира 1996 года оценил шансы на титул в 2022 году.

Хэмилтон и его напарник набрали 16 и 22 очка против 45 у пилота . Тем не менее, гонщик «Мерседеса» по-прежнему способен взять восьмое чемпионство, уверен Хилл.

«Не вижу причин, почему этого не должно случиться. Думаю, ставка рискованная, коэффициенты высокие, так что, может, есть смысл поставить на Льюиса. Как я уже говорил, впереди долгая битва, в середине сезона мы не будем помнить о первых гонках.

Если лидеры сражаются между собой, то доминирующей команды нет, и вряд ли они сильно оторвутся. Вероятность того, что «Мерседес» вступит в борьбу, весьма высока. И нельзя забывать о Джордже Расселле. Он здорово выступает и способен отнимать очки у соперников», – заявил Хилл.

Дэймон считает, что по поведению Хэмилтона не заметно разочарование результатами:

«Если он и расстроен, этого фактически не видно. Наверное, какие-то признаки беспокойства есть, потому что он хочет побеждать. В то же время у Льюиса за спиной семь титулов. Это не утешает, когда ты так близко подошел к завоеванию восьмого чемпионства [в 2021 году] и мог стать самым побеждающим гонщиком в истории. Поэтому Льюис чертовски сосредоточен. Но меня очень впечатляет его спокойствие и зрелость».

Хилл не исключает, что Хэмилтон или Расселл победят на Гран-при Австралии:

«Когда выступаешь за «Мерседес», шанс есть всегда. Они надеются, что не допустили фундаментальных просчетов при проектировании болида. Данные говорят, что машина хорошая, просто они не могут реализовать потенциал из-за галопирования.

Но в Мельбурне полностью переложили асфальт, и покрытие очень гладкое. Похоже, оно более абразивное, однако кочек стало меньше. Чем меньше кочек, тем лучше – может, «Мерседес» продемонстрирует, на что способен».

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