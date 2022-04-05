«Мерседес» привезет первое существенное обновление к Гран-при Австралии (Марк Хьюз)

«Мерседес» обновит машину к .

Как сообщает обозреватель и технический эксперт официального сайта «Формулы-1» Марк Хьюз, «Мерседес» подготовил первое существенное обновление в 2022 году. В Мельбурне Хьюз ожидает как минимум увидеть совершенно новое заднее антикрыло, а, возможно, и модифицированное днище.

Предполагается, что обладатели Кубка конструкторов сильно уменьшат площадь заднего крыла – в Саудовской Аравии она была значительно больше, чем у . Хьюз отмечает, что это произойдет несмотря на то, что трасса в Австралии не является настолько скоростной, как городской трек в Джидде – даже с учетом изменений в конфигурации. По мнению специалиста, использование новых антикрыльев помогло бы «Мерседесу» в Бахрейне и Саудовской Аравии (в том числе в свете проблем с галопированием болида), но тогда они не были готовы.

Хьюз отмечает, что для фундаментального решения проблемы подскакивания может потребоваться полная переделка днища W13.

Гонка в Мельбурне состоится в ближайшее воскресенье 10 апреля.

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