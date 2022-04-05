Энтони Дэвидсон: «Хэмилтон был быстр на всех своих болидах и найдет подход к «Мерседесу»-2022»

Бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон сообщил, что верит в прогресс и .

Дэвидсон работает на симуляторе немецкой команды и с первых же заездов осознал, что с W13 что-то не так. Проблема галопирования стала для «Мерседеса» неожиданностью.

«Уже в Бахрейне было видно, что машина ведет себя не так, как на симуляторе. Это сразу насторожило. Думаю, главная проблема в том, что «Мерседес» не может использовать желаемый уровень дорожного просвета. «Ред Булл», к примеру, высекает искры днищем и физически не может опустить машину еще больше. С «Мерседесом» мы такого не наблюдаем – и, скажем, с тоже. Зато видим, как сильно подпрыгивает машина.

Наверное, в идеале «Мерседес» хочет использовать уровень просвета как у , но сталкивается с невероятным воздействием галопирования на комфорт пилота и скорость. Это происходит не только на прямых, но в высокоскоростных поворотах. Машина брыкается как лошадь, и гонщик ничего не может сделать.

Проблема в том, что «Мерседес» понимает – потенциал у болида есть. Они знают, что машина способна ехать гораздо быстрее, но не могут заставить ее работать как надо. Очень интересная проблема», – сказал эксперт Sky Sports.

Дэвидсон считает, что Хэмилтон еще не сказал своего последнего слова в нынешнем сезоне:

«Недооценивать его можно на свой страх и риск. Он не сдастся и продолжит раздвигать границы возможного. Думаю, перед квалификацией в Саудовской Аравии он выбрал довольно радикальные настройки. В гонке он поймал ритм.

Я ожидаю, что Льюис найдет подход к машине, если говорить о стиле пилотажа. Он невероятно хорошо адаптируется и был быстр на всех болидах, с которыми имел дело. Нет причин полагать, что то же самое не произойдет с новым поколением. Ему просто необходимо найти ритм. Мне кажется, что со временем Льюис и его команда смогут перевернуть ситуацию.

Сейчас «Мерседес» в «серой зоне» – не может бросить вызов лидерам, но точно быстрее середняков. Я ожидаю, что они прибавят. Но нужно время – быстрого решения нет».

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